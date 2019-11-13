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MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Bakan Albayrak'a destek

13.11.2019 | 09:22

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt Meclis'te yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak'ın Ordu'daki sözlerini çarpıtan algı operasyoncularına anlamlı sözlerle cevap verdi.

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