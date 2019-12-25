MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert açıklama "Adam gibi yönetimle adından bahsettirsin"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ni ilan etmiş ve hedef olarak koymuştur. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Parti'yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de tamam dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar. İmamoğlu adam gibi yönetimle adından bahsettirsin" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:33
04:36
01:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta 25.12.2019 | 13:09
01:23
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar 25.12.2019 | 11:21
04:55
CHP 'Rüşvet Çarkı'nı örtbas çabası mı? 25.12.2019 | 09:31
02:05
Ahmet için ilk bağış Batman Valisi Hulusi Şahin'den 25.12.2019 | 08:50
26:48
01:50
Yerli otomobilde müthiş özellik! 24.12.2019 | 22:03
25:02
Sinan Aygün'den A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar! 24.12.2019 | 21:35
00:22
Cumhurbaşkanlığından 3600 Ek Gösterge açıklaması 24.12.2019 | 20:24
01:45
Cumhurbaşkanlığından 'Libya'ya asker gönderilecek mi?' sorusuna açıklama 24.12.2019 | 20:23
05:37
Cumhurbaşkanlığından flaş Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması 24.12.2019 | 20:22
01:37
Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde 24.12.2019 | 18:17
01:13
AYM'den Kanalİstanbul kararı 24.12.2019 | 17:18
01:13
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırıda 36 sanık için hapis talebi 24.12.2019 | 17:15
02:16
Libya tezkeresinin Meclis'e gelmesi için çalışma başlatıldı 24.12.2019 | 17:07
01:41
04:53
Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü 24.12.2019 | 14:25
04:45
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması! 24.12.2019 | 12:45