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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Temsilciler Meclisi' açıklaması!

30.10.2019 | 17:12

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD Temsilciler Meclisi'nin kararı tek kelimeyle hükümsüzdür, Geçmişimizde soykırım numunesi yoktur. ABD Temsilciler Meclisi'nin Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili yaptırım kararı, ayrıca 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesi izah edilemez." açıklamasında bulundu.

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