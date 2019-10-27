Millî Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'taki bombalı bir aracın patlatılma anı görüntülerini paylaştı!

Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Tel Abyad'da bombalı bir aracın patlatılma anı görüntülerini paylaştı. Millî Savunma Bakanlığı, videoyu (Twitter) sosyal medya hesabından "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi" başlığı ve #MSB #TSK etiketleri ile paylaştı.