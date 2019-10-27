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Millî Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'taki bombalı bir aracın patlatılma anı görüntülerini paylaştı!

27.10.2019 | 16:11

Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Tel Abyad'da bombalı bir aracın patlatılma anı görüntülerini paylaştı. Millî Savunma Bakanlığı, videoyu (Twitter) sosyal medya hesabından "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi" başlığı ve #MSB #TSK etiketleri ile paylaştı.

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