Milletin iradesi 17 yaşında! Başkan Erdoğan'ın sesiyle
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyasete giren AK Parti bugün 17.yıl iktidarını kutluyor. AK Parti iktidara geldiğinden itibaren bir yandan kalkınma hamleleri yaparken bir yandan da dimdik duruşuyla bir başarı öyküsü yazdı
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