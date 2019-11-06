Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı bir kişi, Pekin yönetimi yanlısı Hong Konglu siyasetçi Junius Ho Kwan-yiu'yu bıçakladı.

South China Morning Post'un haberine göre, polis yetkilileri yaptığı açıklamada saldırganın, Tuen Mun bölgesinde yerel seçim kampanyası sırasında Ho'yu bıçakla göğsünden yaraladığını belirterek, Ho'nun asistanının da saldırı sırasında elinden yaralandığını kaydetti.

Ho ve asistanının hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, göğsünden yaralanan Ho'nun ameliyat olacağını söyledi. Saldırgan gözaltına alındı.

Hong Kong'da iki gün önce polisin, göstericilerin toplandığı alışveriş merkezlerine düzenlediği baskın sırasında 5 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan siyasetçi Andrew Chiu'nun kulağını ısırarak koparmıştı.