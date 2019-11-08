Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan otizimli çocukların 'yuhalandığı' iddia edilen okul hakkında flaş açıklama!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların bazı veliler tarafında yuhalandığı iddiası hakkında açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt'un açığa alındığını açıkladı.
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