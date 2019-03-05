Milli mayın dedektörü 'Ozan' özellikleri ile yanlış alarmı en aza indiriyor!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mayın dedektörü 'Ozan'ın denemelerinin yapıldığını ve kullanıma sunulduğunu açıkladı. Tamamen yerli ve milli imkanlar ile geliştirilip üretilen 'Ozan'ın dünyanın en hafif mayın dedektörü olduğunu vurgulayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunu: "TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü 'OZAN'ın denemesini yaptık. Güvenlik birimlerimizin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlayan sistemle yanlış alarm oranı en aza indirgeniyor"