Milli Savunma Bakanı Akar "Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var"

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Milli Günü törenlerine katılmak üzere gittiği Doha'da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kışlada törenle karşılanan Akar, personele de hitap etti. Dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Katar'ın birlik, beraberlik, barış ve istikrarına önemli katkılar sağlandığını belirten Akar, bu çalışmaları Katarlı kardeşleriyle birlikte geliştirerek devam ettireceklerini söyledi. Türkiye'nin etrafında çok ciddi sorunların olduğunu, bunları yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı, huzuru, barışı, istikrarı için yapılması gereken ne varsa onları dün yaptık, bugün de aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Gelecekte de bunu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



"Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız"

Akar, Milli Savunma Bakanlığının yeni yapısı altında TSK'nın bir bütün olarak bundan önce olduğu gibi Anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu belirtti. Uzun yıllardan beri ülkenin başına musallat olan terör belasını bitirmek için her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini kaydeden Bakan Akar, "İnşallah yakın bir zamanda ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimli, kararlıyız, elimizden gelen gayret neyse bunu yapacağız" dedi.



"Önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Akar, İdlib'te barış ve huzurun sağlanması için TSK'nın teşkil edilen 12 gözlem noktasında barış ve huzurun gözlemcisi olduğunu ve şu anda da bu görevini sürdürdüğünü söyledi. Akar, tüm bu faaliyetlerin insan haklarına, uluslararası hukuka, milli, manevi ve mesleki değerlere saygılı şekilde, masum insanlar ve çevreye zarar vermeden yerine getirildiğini belirterek şunları kaydetti:



"Silahlı Kuvvetlerimizin mensupları bu konuda hiçbir ülkenin göstermediği dikkati, hem faaliyetlerin planlanmasında hem de icrasında göstermiştir. Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Olayları yakinen takip etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin harekatla, istihbaratla görevli birimleri, kuruluşları elinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar, vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyorlar. Şu anda Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda bazı çukurların, tünellerin kazıldığı söyleniyor. İster çukur ister tünel kazsınlar, isterse yerin dibine girsinler yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK varlığına da dikkati çeken Akar, "Bununla ilgili olarak hem Sincar hem de Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı icra edildi. Orada hiçbir şekilde sivillere zarar verilmemesi konusu yine gündemdeydi ve bununla ilgili her türlü tedbir alındı ve çok şükür herhangi bir sivile, masum insana zarar vermeden orada teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sağlandı" şeklinde konuştu.



"Sincar asla ikinci bir Kandil olmayacak"

Akar, Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin varlığını her zaman takip ettiklerini vurgulayarak, "Bunların sona ermesi için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve göstereceğimizi, bu konuda Irak Devleti'nin, Irak Silahlı Kuvvetlerinin de bizlerle işbirliği yapmasının önemli olduğunu her fırsatta muhataplarımıza aktardık, aktarmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da herkesin bilmesi gereken diğer bir husus, Sincar asla ikinci bir Kandil olmayacak. Bu konuda elimizden gelen neyse bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Buna asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Akar, sadece yurt içinde ve sınırlarda değil, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta da uluslararası hukuk ve anlaşmalardan doğan hakların korunması ve kollanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. "Burada ülkemizin ve milletimizin haklarından taviz vermemiz asla söz konusu değildir, olamaz" diyen Akar, iyi komşuluk ilişkilerinden, barıştan, dostluktan ve işbirliğinden yana olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:



"Ancak bunun yanı sıra Ege'de, Akdeniz'de, KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletimizin hakkından zerre kadar dahi geri adım atmamız söz konusu değildir. Ülkemizin ve milletimizin haklarının korunması için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz. Hiçbir oldubittiye müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, KKTC'nin 'evet' demediği, içinde olmadığı hiçbir çözümün de yaşama şansının olmadığını herkese ilan ettik, söylemeye devam ediyoruz."



Konuşmasının ardından birlikte görevli personelle tek tek sohbet eden Akar, daha sonra birlik komutanından yapılan faaliyetlere ilişkin brifing aldı. Bakan Akar'a ziyareti sırasında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer de eşlik etti.