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Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş Yunanistan açıklaması "Uluslararası hukuka uygun davranmalı"

23.01.2020 | 10:26

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı"

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