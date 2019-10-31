Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında!
Milli Savunma bakanı hulusi Akar, Suriye sınırında; Tel Abyad'daki birliklere seslendi. Milli Savunma Bakanı Akar, konuşmasında "Burada bir şey bitmiş değil. Ona göre herkes hazırlıklı olmalı." ifadelerine yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek" 31.10.2019 | 11:27
02:43
02:25
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında! 31.10.2019 | 10:22
02:15
CHP'li eski başkandan yeni kadın başkana saldırı! 31.10.2019 | 10:07
02:05
ABD dünyaya duyurdu! İşte DEAŞ lideri Bağdadi'nin vurulduğu görüntüler 31.10.2019 | 02:11
01:19
İnancına uygun giyinen kişiyi kameraya alıp böyle alay ettiler 30.10.2019 | 23:28
01:59
Hrant Dink ABD'nin gerçek yüzünü 15 yıl önce öngörmüştü 30.10.2019 | 22:09
39:29
İşte yabancı medyanın Türkiye operasyonları... 30.10.2019 | 19:56
01:41
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Temsilciler Meclisi' açıklaması! 30.10.2019 | 17:12
03:57
21:59
21:43
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.10.2019 | 15:30
00:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD ziyareti için henüz karar vermedim" 30.10.2019 | 15:28
01:18
07:10
06:02
Batı medyasında teröre açık destek dönemi! 30.10.2019 | 14:31
01:24
Başkan Erdoğan'dan flaş faiz ve enflasyon açıklaması! 30.10.2019 | 14:17
01:15
Hulusi Akar'dan çarpıcı açıklamalar 30.10.2019 | 14:09
08:43