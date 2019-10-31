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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında!

31.10.2019 | 10:22

Milli Savunma bakanı hulusi Akar, Suriye sınırında; Tel Abyad'daki birliklere seslendi. Milli Savunma Bakanı Akar, konuşmasında "Burada bir şey bitmiş değil. Ona göre herkes hazırlıklı olmalı." ifadelerine yer verdi.

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