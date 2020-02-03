Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında |Video
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle beraber Türkiye'nin Suriye sınırında inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
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