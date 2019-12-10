Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Müracaat olağanüstü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Bu sistem şimdi gayet güzel yürüyor. Beklenenleri karşıladığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:08
06:08
01:00
Ankara'da sahte rapor operasyonu! Tam 95 kişi gözaltına alındı 10.12.2019 | 11:07
01:01
03:57
FETÖ'nün inkar stratejisi: Fethi Alpay 10.12.2019 | 10:55
02:05
01:32
Başkan Erdoğan'dan Macron'a tokat gibi sözler! Dışarıyla uğraşmaktan... 10.12.2019 | 00:34
02:07
Başkan Erdoğan açıkladı! Libya'ya asker gidecek mi? 10.12.2019 | 00:34
08:10
05:14
00:56
Şenyayla’da etkisiz hale getirilen 5 teröristin silahları sergilendi 09.12.2019 | 18:22
02:48
Gülnur Aybet´ten PKK sözcülüğüne soyunan muhabire ders niteliğinde ifadeler 09.12.2019 | 15:27
14:08
Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe Ofisi'nde önemli açıklamalar 09.12.2019 | 15:26
31:27
Başkan Erdoğan'dan İslam ülkelerine flaş çağrı! 09.12.2019 | 13:24
03:55
2020 yılı bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar 09.12.2019 | 12:21
01:04
Libya ile deniz sınırı anlaşması neden önemli? 09.12.2019 | 12:19
01:08
Bakan Akar: Yunanistan'ın yaptığı acizliktir 09.12.2019 | 12:02
58:28
Bakan Akar, AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu 09.12.2019 | 11:57
04:25
Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu ve İnsan hakları eylem planı açıklaması 09.12.2019 | 11:22
04:18
Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa Konseyi'ne çağrı 09.12.2019 | 11:18