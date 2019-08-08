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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj "İzin vermeyiz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs Türkünün haklarının gasp edilmesine izin vermeyiz. Kıbrıs sorununun barışçıl yolla çözüleceğine inanıyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de bir oldubittiye asla göz yummayacaklarını belirterek, "Dostluk ve iyi ilişkiler talep ederken, bu diğer tarafta bir zaafiyet olarak anlaşılmasın. Yanlış hesap yapılmasın. Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesi gerektiğini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj "İzin vermeyiz"
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