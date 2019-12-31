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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni yıl mesajında Akdeniz vurgusu: "Oldu bittiye izin vermeyeceğiz"

31.12.2019 | 11:25

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni yıl mesajında Akdeniz’de yaşanan gelişmelere yönelik, “Terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dahil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimiz de azim ve kararlılıkla korunmuştur. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumaya devam edeceğiz” dedi.

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