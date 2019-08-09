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Milli Savunma Bakanlığı 8 kişinin helikopterle tahliye edildiği anları yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Siirt’in Pervari İlçesi Çavuşlu Köyü’nde meydana gelen kazada kurtarılan 8 kişinin hastaneye tahliye edilmesine ilişkin görüntüler yer aldı.

Siirt Pervari'de bulunan Çavuşlu köyünde yaşanan bir kazada 8 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri vatandaşların hastaneye görütülmesi için seferber oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Milli Savunma Bakanlığı'da ilgili görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşarak, "Siirt'in Pervari ilçesi Çavuşlu köyünde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi" ifadelerine yer verdi.
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Milli Savunma Bakanlığı 8 kişinin helikopterle tahliye edildiği anları yayınladı
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