Web TV Türkiye Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı!
08.02.2020 | 23:30

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı. "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz." başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin zor iklim ve coğrafya koşularında icra ettiği faaliyetler yer alıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı! 02:19
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı! 08.02.2020 | 23:30
Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı 01:40
Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı 08.02.2020 | 21:51
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu | Video 23:34
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu | Video 08.02.2020 | 16:54
Üç Bakan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar 17:06
Üç Bakan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar 08.02.2020 | 12:44
Son dakika! Yalova Belediyesi'nin kasasını kimler boşalttı? CHP’li belediyede 22 milyon liralık FETÖ vurgunu! 04:07
Son dakika! Yalova Belediyesi'nin kasasını kimler boşalttı? CHP’li belediyede 22 milyon liralık FETÖ vurgunu! 08.02.2020 | 11:32
Tevfik Göksu'dan zam tepkisi Hayatı ucuzlatacağız dediler, %35 zam yaptılar | Video 00:52
Tevfik Göksu'dan zam tepkisi "Hayatı ucuzlatacağız dediler, %35 zam yaptılar" | Video 07.02.2020 | 18:17
Son dakika haberi: İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu | Video 01:28
Son dakika haberi: İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu | Video 07.02.2020 | 17:09
Sabiha Gökçen'deki Pegasus yolcu uçağı kazasında ihmal mi vardı? | Video 05:09
Sabiha Gökçen'deki Pegasus yolcu uçağı kazasında ihmal mi vardı? | Video 07.02.2020 | 16:55
Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! 7 Şubat 2020 Cuma Benim bir küfürüm var... Kafa tutamazsın | Video 10:39
Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! (7 Şubat 2020 Cuma) "Benim bir küfürüm var... Kafa tutamazsın" | Video 07.02.2020 | 12:47
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Kalın'dan önemli açıklamalar | Video 29:57
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Kalın'dan önemli açıklamalar | Video 06.02.2020 | 21:28
Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti | Video 00:23
Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti | Video 06.02.2020 | 18:32
Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan canlı yayında flaş 'İlker Başbuğ' açıklaması | Video 20:19
Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan canlı yayında flaş 'İlker Başbuğ' açıklaması | Video 06.02.2020 | 16:56
Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası: Basit bir insan hatası | Video 23:45
Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası: "Basit bir insan hatası" | Video 06.02.2020 | 10:31
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da kar yağışı için saat verildi | Video 01:30
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da kar yağışı için saat verildi | Video 06.02.2020 | 10:10
Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı | Video 02:51
Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı | Video 06.02.2020 | 10:08
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak depremzedeleri ziyaret etti! | Video 02:04
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak depremzedeleri ziyaret etti! | Video 06.02.2020 | 10:05
Son dakika! Van Bahçesaray'daki çığ şehitleri veda | Video 02:09
Son dakika! Van Bahçesaray'daki çığ şehitleri veda | Video 06.02.2020 | 09:58
Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı: 38 bin TL | Video 01:57
Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı: 38 bin TL | Video 06.02.2020 | 09:45
Bakan Albayrak, depremden yaralı kurtulan çocuğun isteğini kırmadı, Başkan Erdoğan’la görüştürdü | Video 05:50
Bakan Albayrak, depremden yaralı kurtulan çocuğun isteğini kırmadı, Başkan Erdoğan’la görüştürdü | Video 05.02.2020 | 18:29
Bakan Süleyman Soylu Van'da gerçekleşen çığ faciasıyla ilgili son değerlendirmeleri yaptı 03:13
Bakan Süleyman Soylu Van'da gerçekleşen çığ faciasıyla ilgili son değerlendirmeleri yaptı 05.02.2020 | 17:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN