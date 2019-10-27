Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin İblid operasyonu hakkında açıklama!
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; ABD'nin İblid'de düzenlediği operasyonu önceden Türkiye'ye bildirdiğini belirtti.
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