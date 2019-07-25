Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar

30 SORTIE İLE TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "12 Temmuz'da başlayan S- 400'lerin birinci grup sevkiyatı 30 sortie ile bugün tamamlandı" dendi.

İKİNCİ TESLİMAT DA ANKARA'YA

Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılmasının beklendiğini belirtti.

F-35 PERSONELİMİZ DÖNÜYOR

Ülkemizin F-35 program ortaklığı Projesi askıya alınan bir proje. Henüz net olarak iptal edildiği çıkarıldığı ile ilgili bir belge yok. Ancak personelimizin dönmesi için çalışmalar sürüyor

122 BİN ASKER EVE DÖNDÜ

6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamının terhis edilerek güvenli bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı..

PENÇE'DE 71 TERÖRİST ETKİSİZ

Pençe harekatının başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 204 PKK'lı teröristin 71'ini Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturmuştur.



Etkisiz hale getirilen 204 teröristin 177'sinin düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirilmiş olması hava harekatlarının etkinliğini ortaya koymaktadır.

226 PERSONELİN RÜTBESİ GERİ ALINDI

Ohal'in kalkmasından bugüne kadar bakanlık onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226 emekli personelin rütbeleri geri alındı