Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Saat 22:00'dan sonra karşılaşılan teröristler etkisiz hale getirilecek!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklamada; "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ayrıca bugün saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği belirtildi.
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