Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tel Abyad'ta hain bombalı saldırıya kınama mesajı
Suriye'nin Tel Abyad kentinden son dakika haberi... Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 13 sivil hayatını kaybetti 20 kişi de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz" denildi. Patlamayla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor...
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