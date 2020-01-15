Mısır'da AA ofisine baskın! "Yapılan baskın kesinlikle kabul edilemez"

Darbeci Sisi’nin polisleri Mısır’ın başkenti Kahire’deki Anadolu Ajansı ofisine baskın düzenledi. Son dakika haberine göre, ofisteki biri Türk vatandaşı 4 çalışan gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü. Dışişleri Bakanlığı: Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır'daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır. Konuyla ilgili Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Kızıltaş: Mısır yönetiminin belki buranın yaptığı bir takım haberlerden rahatsızlık duyduğunu ya da son gelişmeler eşliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda attığı bir takımlar sebebiyle bu ülkenin duyduğu rahatsızlığı yüze vurabilmek için bunu bir mekanizma olarak kullandığı düşünülebilir" ifadelerini kullandı.