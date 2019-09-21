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Mısır’da neler oluyor? Darbeci Sisi’ye karşı halk sokakta protesto gösterisi düzenliyor!

Muhammed Mursi’yi kanlı bir darbeyle indirip Mısır’ı batılı güçlerinde sömürgesi haline getiren darbeci Sisi’ye yüzbinlerce Mısırlı harekete geçti. Sisi’nin yolsuzluklarına karşı sosyal medya kampanyası başlatıldı. ‘#YeterSisi’ etiketiyle başlatılan kampanya çığ gibi büyüdü. Devrimin sembolü haline gelen Tahrir Meydanı’nda toplanma çağrısı yapılırken binlerce kişi Tahrir Meydanı’na hareket etti. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, “Darbeci Sisi bu hareketlenmeyi kısa sürede bastırmak isteyecektir” ifadelerini kullandı.

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Mısır’da neler oluyor? Darbeci Sisi’ye karşı halk sokakta protesto gösterisi düzenliyor!
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