MİT'in yeni binası 'KALE' hizmete açılıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" bugün hizmete girecek.
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