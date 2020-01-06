Mobilyadaki KDV indirimi piyasalara nasıl yansıyacak?
Mobilyadaki KDV oranı indirimi piyasalara nasıl yansıyacak? Mobilyadaki KDV indirimi üretim ve istihdamı nasıl etkileyecek? Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında; mobilyadaki KDV indiriminin piyasalardaki olumlu yansımasının detaylarını değerlendirdi.
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