Mobilyadaki KDV indirimi piyasalara nasıl yansıyacak?

Mobilyadaki KDV oranı indirimi piyasalara nasıl yansıyacak? Mobilyadaki KDV indirimi üretim ve istihdamı nasıl etkileyecek? Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında; mobilyadaki KDV indiriminin piyasalardaki olumlu yansımasının detaylarını değerlendirdi.