'Montrö' anlaşması hangi maddeleri içeriyor? Montrö Türkiye'ye ne kazandırdı?
Montrö Boğazlar anlaşmasının 83. yıl dönümünde önemli sorular A Haber'de yanıt buldu. Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Anlaşması hangi maddeleri içeriyor? Montrö Sözleşmesi hangi durumlarda feshedilebilir? Montrö Boğazlar Anlaşması Genel Hükümleri nelerdir? Boğazlar Sözleşmesi özel durumlar için hangi hükümleri içeriyor? Hem Türkiye hem de Dünya için büyük önem arz eden bu anlaşmayı Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türkoğlu A haber'de soruları cevapladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:46
02:46
Feyzioğlu'ndan iki yüzlülüğe sert tepki: AP'ye gitsem bunu diyecekler miydi? 09.11.2019 | 17:30
05:09
02:21
09:42
02:38
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi 09.11.2019 | 13:17
02:24
MSB'den taciz ateşi açıklaması! YPG'nin taciz atışları sürüyor 09.11.2019 | 13:15
02:32
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı 08.11.2019 | 21:09
05:05
Başkan Erdoğan: Dünyanın başka bir yerinde örneği yoktur! 08.11.2019 | 21:08
24:19
Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor 08.11.2019 | 21:08
02:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti ile ilgili flaş açıklamalar 08.11.2019 | 16:13
02:36
Başkan Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı! 08.11.2019 | 16:14
01:09
01:28
05:45
PKK/YPG'li teröristlerden ele geçirilen günlükte neler yazıyor? 08.11.2019 | 14:31
00:20
03:10
00:19
PYD elebaşı Şahin Cilo’nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı 08.11.2019 | 10:40
01:46
Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı 08.11.2019 | 10:21
03:09
İşte PKK'ya karşı başlatılan Kıran-5 Operasyonu'ndan ilk görüntüler... 08.11.2019 | 10:20