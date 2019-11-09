Web TV Türkiye 'Montrö' anlaşması hangi maddeleri içeriyor? Montrö Türkiye'ye ne kazandırdı?

'Montrö' anlaşması hangi maddeleri içeriyor? Montrö Türkiye'ye ne kazandırdı?

09.11.2019 | 16:40

Montrö Boğazlar anlaşmasının 83. yıl dönümünde önemli sorular A Haber'de yanıt buldu. Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Anlaşması hangi maddeleri içeriyor? Montrö Sözleşmesi hangi durumlarda feshedilebilir? Montrö Boğazlar Anlaşması Genel Hükümleri nelerdir? Boğazlar Sözleşmesi özel durumlar için hangi hükümleri içeriyor? Hem Türkiye hem de Dünya için büyük önem arz eden bu anlaşmayı Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türkoğlu A haber'de soruları cevapladı.

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