Mossad ajanı Henri Levy, YPG'nin sözde lideri Ferhat Abdi Şahin ile görüştü!

Ortadoğuyu ateş çemberine sokmak için Barzani’ye gayrimeşru bağımsızlık referandumu yapmasına destek olan Mossad Ajanı Bernard Henri Levy, YPG/PKK’lı eli kanlı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüntülendi.

Levy, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı teröristle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kirli işbirliği, yeniden gün yüzüne çıktı.