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MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

03.11.2019 | 14:06

Milli Savunma Bakanlığı ABD ve Fransa'da atılan siyasi adımlara ilişkin açıklamalar yayınladı. Yapılan açıklamada "ABD'nin Barış Pınarı Harekatı’nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefiklik ruhuna aykırıdır" denildi.

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