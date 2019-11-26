MSB'den flaş açıklama... 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."
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