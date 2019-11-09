MSB'den taciz ateşi açıklaması! YPG'nin taciz atışları sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılanaçıklamada; "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi." denildi.
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