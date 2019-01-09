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Müge Anlı'da Palu Ailesi ve Tuncer Ustaer skandalının görgü tanığından canlı yayında şok itiraflar!

Türkiye'nin konuştuğu ve içinde cinayetler, tecavüzler, sadist işkenceler, ve daha önce duyulmamış her türlü iğrençliğin yaşandığı Palu Ailesi ve Tuncer Ustaer skandalında canlı yayında şok gelişme. Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı ve Türkiye'nin konuştuğu içinde her tüğrlü sapıklık ve iğrençliğin, cinayetlerin yaşandığı Palu Ailesi ve Tuncer Ustaer skandalında yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurmaya devam ediyor. Müge Anlı, Palu Ailesi ve Tuncer Ustaer skandalında çözüme bir adım daha yaklaşırken canlı yayına gelen görgü tanığının şoke eden itirafları kan dondurdu.

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Müge Anlı'da Palu Ailesi ve Tuncer Ustaer skandalının görgü tanığından canlı yayında şok itiraflar!
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