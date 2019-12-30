Web TV Türkiye Muhalefet, Kanal İstanbul'u neden hedefe alıyor? İşte Kanal İstanbul'un ülkemize kazandıracakları...

Muhalefet, Kanal İstanbul'u neden hedefe alıyor? İşte Kanal İstanbul'un ülkemize kazandıracakları...

30.12.2019 | 12:49

Kanal İstanbul projesi açıklanmasından sonra, Türkiye'deki her olumlu ve ülkemiz için kazanç sağlayacak gelişmeye karşı çıkan odaklar yeniden tek ses oldu! Daha önce İstanbul Boğazı'ndaki tüm köprülere tüp geçitlere de karşı çıkan ülkemiz için olumlu tüm gelişmelere karşı cephe alan başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partileri aynı zihniyetin eseri 'Yaptırmayız' itirazlarını dile getirmeye başladı! İşte tarihi dev proje Kanal İstanbul'un ülkemize, bize kazandıracakları ve ülkemiz için kazanç sağlayacak her olumlu girişime cephe alan 'Yaptırmayız' diyen muhalefetin proje hakkındaki kara propagandası...

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