Web TV Türkiye Muharrem İnce sustu mu susturuldu mu?

Muharrem İnce sustu mu susturuldu mu?

28.11.2019 | 20:32

CHP'de çete tartışmaları sürerken, Muharrem İnce'nin susma kararı alması farklı iddiaları da gündeme getirdi. O iddialardan biri de İnce'nin ihraç tehlikesi karşısında bu kararı aldığı yönünde. Kararı, İnce'nin stratejik hamlesi olarak yorumlayanlar da var. İşte CHP kulislerinde konuşulanlar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN "SUSUN" TALİMATI
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın Külliye'ye giden CHP'linin Muharrem İnce olduğunu iddia etmesinin ardından başlayan skandallar zinciri devam ediyor. Açıkça yalan ortaya çıkan haberin kaynağı olarak Talat Atilla açıklandı. Atilla da "kaynağın CHP'li bir vekil ve Kılıçdaroğlu'ndan onaylatıp alınan bir bilgi" dedi. Muharrem İnce de "Kumpasın CHP Genel Merkezi'ndeki bir çete tarafından hazırlandığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun 2020'de yapılacak olan kongrede koltuğunu sağlama almak için başlattığı iddia edilen kumpasın deşifre olmasının ardından CHP içindeki endişe de gün yüzüne çıktı. Konunun üstünü kapatmak isteyen Kılıçdaroğlu, partililere "herkes sussun" talimatı verdi.

.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:11
Mehmet Tevfik Göksu: İstanbul’da su zammına AK Parti olarak geçit vermedik 28.11.2019 | 21:12
01:26
Muharrem İnce sustu mu susturuldu mu? 28.11.2019 | 20:32
02:13
MSB paylaştı: PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için 28.11.2019 | 20:33
00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında taksicilerle çay içip sohbet etti! 28.11.2019 | 16:19
00:49
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "1 doları 10-15 lira yapmaya çalışacaksınız. Biz de izleyeceğiz, öyle mi?" 28.11.2019 | 15:55
01:22
Dipsiz Göl sonrası beklenen karar! Definecilere ÇED belgesi zorunluluğu geldi 28.11.2019 | 15:31
01:15
Başkan Erdoğan: "FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüştür" 28.11.2019 | 14:46
33:54
Başkan Erdoğan'dan 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalar 28.11.2019 | 14:39
02:08
Başkan Erdoğan: "Ülkemizi bölmek, parçalamak için yapıyorlar" 28.11.2019 | 14:36
01:24
"Bakan Albayrak’ın yerli duruşu ABD ve Avrupa’yı rahatsız ediyor. Siz niye rahatsızsınız?" 28.11.2019 | 13:32
01:54
Terör örgütü PKK'nın mini etek hilesi ortaya çıktı! 28.11.2019 | 12:42
06:28
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz" 28.11.2019 | 12:33
00:43
"11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı Aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz" 28.11.2019 | 12:14
00:55
MİT, düzenlediği operasyonla PKK'nın üst düzey kadın teröristi Beraat Afşin, etkisiz hale getirdi 28.11.2019 | 12:03
01:01
Hakkari’de yıldırım düştü: 2 şehit 28.11.2019 | 09:53
03:25
İbrahim Kalın'dan flaş NATO açıklaması 28.11.2019 | 02:13
01:47
Kılıçdaroğlu'ndan konuşma yasağı 27.11.2019 | 21:48
02:16
MSB'den Pençe Harekatı açıklaması: 170 hain etkisiz 27.11.2019 | 17:10
05:35
Bakan Soylu : "Tüm imkanlarımı 500 teröristi temizlemek için kullanacağız" 27.11.2019 | 15:59
25:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD Vizyoner’19 zirvesinde önemli açıklamalar (27 Kasım 2019 Çarşamba) 27.11.2019 | 15:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN