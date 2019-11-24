Muharrem İnce, Yalova'dan canlı yayınla CHP'deki skandal kumpasa çok sert cevap! (24 Kasım 2019 Pazar Basın toplantısı)
Muharrem İnce'den Yalova'da çok konuşulacak canlı yayın basın toplantısı! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FOX TV'de yayına çıkarak sahiplendiği Külliye'ye çıkan CHP'li kumpas yalan haberine; Muharrem İnce, Yalova'dan canlı yayınla cevap verdi!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
40:41
03:16
24:21
02:55
İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı! 24.11.2019 | 11:29
03:41
Kirli kumpasın tek adresi CHP 24.11.2019 | 10:16
12:06
02:45
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti 24.11.2019 | 10:18
01:39
AK Parti'den duygulandıran "Öğretmenler Günü" videosu 24.11.2019 | 00:14
00:49
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın çağrısına cevap veremedi 23.11.2019 | 18:25
05:29
Uğur Dündar'dan "Külliye'ye giden CHP'li yalanı" hakkında flaş açıklama! 23.11.2019 | 16:20
27:28
Ömer Çelik: "CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıktı" 23.11.2019 | 15:36
07:44
CHP Lideri neden FOX'ta o ismi biliyorum dedi? 23.11.2019 | 15:15
08:30
Ferhat Ünlü: "Kişiyi itibarsızlaştırmaya yönelik operasyonel bir haberdi" 23.11.2019 | 14:40
11:10
05:59
Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı 23.11.2019 | 14:09
01:43
AK Parti'den 'Külliye'de görüşüldü' iddialarına sert yanıt 23.11.2019 | 12:17
07:23
"Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlatıldı 23.11.2019 | 11:41
00:59
Başkan Erdoğan'dan Külliye’de bir CHP’li ile görüştüğü iddiasına sert tepki 23.11.2019 | 11:10
10:58
"Kılıçdaroğlu, yalanlar üzerinde çok usta!" 23.11.2019 | 01:52
03:37
"Kılıçdaroğlu da bu senaryoya dahildir" 23.11.2019 | 01:53