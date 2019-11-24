Muharrem İnce'den canlı yayında kumpas açıklaması "Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'de üretilmiştir"

Muharrem İnce, 'Sözcü Gazetesi'nin Külliye'ye çıkan CHP'li' haberi ve CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'nun kumpas yalan habere verdiği desteğe sert cevap verdi. Muharrem İnce, canlı yayında yaptığı açıklamada net konuştu "Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'den üretilmiştir"