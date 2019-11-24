Muharrem İnce'den canlı yayında kumpas açıklaması "Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'de üretilmiştir"
Muharrem İnce, 'Sözcü Gazetesi'nin Külliye'ye çıkan CHP'li' haberi ve CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'nun kumpas yalan habere verdiği desteğe sert cevap verdi. Muharrem İnce, canlı yayında yaptığı açıklamada net konuştu "Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'den üretilmiştir"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:16
24:21
02:55
İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı! 24.11.2019 | 11:29
03:41
Kirli kumpasın tek adresi CHP 24.11.2019 | 10:16
12:06
02:45
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti 24.11.2019 | 10:18
01:39
AK Parti'den duygulandıran "Öğretmenler Günü" videosu 24.11.2019 | 00:14
00:49
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın çağrısına cevap veremedi 23.11.2019 | 18:25
05:29
Uğur Dündar'dan "Külliye'ye giden CHP'li yalanı" hakkında flaş açıklama! 23.11.2019 | 16:20
27:28
Ömer Çelik: "CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıktı" 23.11.2019 | 15:36
07:44
CHP Lideri neden FOX'ta o ismi biliyorum dedi? 23.11.2019 | 15:15
08:30
Ferhat Ünlü: "Kişiyi itibarsızlaştırmaya yönelik operasyonel bir haberdi" 23.11.2019 | 14:40
11:10
05:59
Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı 23.11.2019 | 14:09
01:43
AK Parti'den 'Külliye'de görüşüldü' iddialarına sert yanıt 23.11.2019 | 12:17
07:23
"Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlatıldı 23.11.2019 | 11:41
00:59
Başkan Erdoğan'dan Külliye’de bir CHP’li ile görüştüğü iddiasına sert tepki 23.11.2019 | 11:10
10:58
"Kılıçdaroğlu, yalanlar üzerinde çok usta!" 23.11.2019 | 01:52
03:37
"Kılıçdaroğlu da bu senaryoya dahildir" 23.11.2019 | 01:53
04:20
Kenan Kıran: "İnce, genel başkanlık mücadelesine bu gece başlamıştır" 23.11.2019 | 01:55