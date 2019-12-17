Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'dan açıklama!
Necip Hablemitoğlu suikastının kilit isimlerinden olduğu öne sürülen eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır’ın Ukrayna’da yakalandığı ortaya çıktı. DEAŞ’a silah sevkıyatı, ‘Sauna çetesi’ gibi dosyalardan da yargılanan Bozkır, kırmızı bültenle aranıyordu. Bozkır’ı Türkiye’ye getirmek için Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın ortak çalışma yürüttüğü öğrenildi. Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden olan eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır isimli zanlının olayla ilgisi hakkında bilgisi olduğunu açıkladı.
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