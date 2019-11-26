Atv Kahvaltı Haberlerinin sunucusu Nihan Günay, "Pençe 3" harekatını sürdüren Mehmetçik'le birlikte, ateş hattına girdi. Terör yuvalarının nasıl tek tek yerle bir edildiğini, kameraman Hakan Gülte ile birlikte, Mehmetçik'in pençesinin, teröristlerin üzerine nasıl indiğini yerinde görüntüledi.