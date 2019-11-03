Nurettin Canikli A Haber'de! AK Parti iktidarı 17 yaşında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyasete giren AK Parti bugün 17.yıl iktidarını kutluyor. AK Parti iktidara geldiğinden itibaren bir yandan kalkınma hamleleri yaparken bir yandan da dimdik duruşuyla bir başarı öyküsü yazdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber canlı yayınına konuk oldu ve önemli değerlendirmelerde bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:49
Nurettin Canikli A Haber'de! AK Parti iktidarı 17 yaşında 03.11.2019 | 15:09
02:33
MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki 03.11.2019 | 14:06
02:56
01:40
01:29
Bakan Berat Albayrak'tan 3 Kasım 2002 paylaşımı 03.11.2019 | 10:11
02:10
02:15
01:23
04:39
Tel Abyad kentinde pazar yerine bombalı saldırı... En az 10 sivil öldü! 02.11.2019 | 16:38
01:55
02:47
Tel-Abyad'da PKK/YPG'ye ait tünel tespit edildi 02.11.2019 | 15:12
00:29
11:23
01:48
01:41
01:40
CHP'den Meclis'te skandal öneri 01.11.2019 | 21:27
01:07
CHP'li Ekrem İmamoğlu Fransa'da HDP'nin sesi oldu! 01.11.2019 | 21:23
08:11
06:13