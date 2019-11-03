Nurettin Canikli A Haber'de! AK Parti iktidarı 17 yaşında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyasete giren AK Parti bugün 17.yıl iktidarını kutluyor. AK Parti iktidara geldiğinden itibaren bir yandan kalkınma hamleleri yaparken bir yandan da dimdik duruşuyla bir başarı öyküsü yazdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber canlı yayınına konuk oldu ve önemli değerlendirmelerde bulundu.