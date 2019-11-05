O vatan hainlerinin kim oldukları ortaya çıktı! FETÖ'cü Adil Öksüz'ü saklayan ve kaçmasında yardımcı olanlar belirlendi!
15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesi kaçarak ortadan kaybolan FETÖ'cü Adil Öksüz'ü saklayarak kaçmasın yardımcı olan vatanda hainlerinin kim oldukları ortaya çıkarıldı.
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