Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, A Para canlı yayınında açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamlarını yorumladı.
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