OHAL Komisyonu nasıl çalışıyor? OHAL Komisyonu'nun arşivleri ilk kez görüntülendi...

A Haber OHAL Komisyonu'nun çalışmalarını gerçekleştirdiği arşivleri ilk kez görüntüledi! Binlerce belgenin bulunduğu ve titizlikle korunan arşivlerde; FETÖ ihanetine ilişkin belge ve kayıtlar bulunuyor. Özel güvenlik sistemleri ile korunan arşivler sadece görevli olanlar girebiliyor ve tün giren çıkan personel ve yapılan işlemler güvenlik kameraları ile 24 saat kayıt altına alınıyor.