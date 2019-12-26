OHAL Komisyonu'ndan flaş Bank Asya açıklaması 'FETÖ'ye destek için bankaya 2 Milyar 369 Milyon TL yatırıldı'
OHAL Komisyonu, FETÖ'nün kirli para trafiği aktörlerinden Bank Asya'ya FETÖ'ye destek olmak için 2 Milyar 369 Milyon TL yatırıldığının tespit edildiğini açıkladı.
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