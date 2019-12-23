Okan Müderrisoğlu'ndan CHP'de 25 milyonluk rüşvet kriziyle ilgili önemli açıklamalar
Sinan Aygün CHP'deki 25 milyonluk rüşvet krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın iddialarını ispat etmesi gerektiğini söyleyen Aygün "Sayın Yavaş bu 79 proje ve 79 rantçıyı açıklamak durumunda. Köylünün arsasını alıyorlar diyor. 100 dairelik yeri 1000 daire yapıyorlar diyor Mansur. Böyle bir şey varsa bunu çıkarsın ortaya. Bütün Ankara'daki müteahhitler şu anda zan altında" dedi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.
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