Okullarda ara tatil başladı! Çocuklar ara tatili nasıl değerlendirmeli?
Okullarda bugün (15 Kasım 2019 Cuma) bir hatalık ara tatil dönemi başlıyor! Peki ara tatilde öğrenciler ders çalışmalı mı? Ara tatilde veliler çocuklarına hangi çalışmalara yönlendirmeli?İşte uzmanlardan; öğrencilere ve velilere ara tatil ve ara tatil için aktivite önerileri..
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