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Olçok ailesini acı gününde yalnız bırakmadı! Başkan Erdoğan taziyeye gitti ve dua etti

Olçok ailesini acı gününde yalnız bırakmadı! Başkan Erdoğan taziyeye gitti ve dua etti
30.01.2020 | 00:07

15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen Erol Olçok'un annesi Hacı Asiye Olçok’un vefatı üzerine taziyede bulunan Başkan Erdoğan, merhumenin ruhu için dua etti. O anları Twitter hesabından paylaşan şehit Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok ''Sevgili anneciğim Hacı Asiye Olçok’un vefatı üzerine taziyemize gelerek acımıza ortak olan, bizlere sabır ve metanet aşılayan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip ERDOĞAN’a, şahsım ve ailem adına en derin şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.

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