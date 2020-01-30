Olçok ailesini acı gününde yalnız bırakmadı! Başkan Erdoğan taziyeye gitti ve dua etti
15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen Erol Olçok'un annesi Hacı Asiye Olçok’un vefatı üzerine taziyede bulunan Başkan Erdoğan, merhumenin ruhu için dua etti. O anları Twitter hesabından paylaşan şehit Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok ''Sevgili anneciğim Hacı Asiye Olçok’un vefatı üzerine taziyemize gelerek acımıza ortak olan, bizlere sabır ve metanet aşılayan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip ERDOĞAN’a, şahsım ve ailem adına en derin şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
08:56
Bakan Kurum, Elazığ'da hasarlı binaları denetledi, önemli açıklamalar yaptı 29.01.2020 | 17:56
07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 29.01.2020 | 17:40
03:05
TBMM'de ortak Kudüs bildirisi 29.01.2020 | 17:14
01:51
İstinaftan Boydaklar’a kötü haber 29.01.2020 | 17:00
16:57
Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı 29.01.2020 | 16:59
06:53
İstanbul'da ABD Başkonsolosluğu önünde protesto 29.01.2020 | 16:26
03:59
Türk bilim insanlarından yeni buluş 29.01.2020 | 15:09
02:12
04:39
13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal dönüşü kritik açıklamalar 29.01.2020 | 13:16
01:28
17:52
AK Parti'den Trump'ın skandal kararına çok sert tepki 29.01.2020 | 12:58
06:01
22:06
00:58
03:56
02:05
16:09
Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Senegal İş Forumu'nda önemli açıklamalar 28.01.2020 | 19:16
27:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegalli mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı 28.01.2020 | 17:34