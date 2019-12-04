Öldürülen DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı!
DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun lakaplı terörist Kerkük'te yakalandı.
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