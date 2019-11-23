Ömer Çelik: "CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıktı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin "Külliye'ye giden CHP'li" yalanına ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Öme Çelik: "Bunu ilk gündeme getiren gazetecinin bunu doğru olmadığını kabul etmesi, hata yaptım demesi işin başka boyutu. Fakat burada CHP boyutunda bu işin nasıl algılandığı bir ahlak sınavı nasıl verilemez hikayesine dönüşmüş durumda. Şimdi burada bu iddia gündeme geldiği zaman ne dersiniz? Gazeteci bunun kaynağını açıklasın ya da gazeteci bunun belgesini koysun dersiniz. Bunu demek yerine bir tek herkes bunu söylerken buna da çok ihtimal vermezken, çok prim vermezken bir tek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıktı, ben bunu kim gitti Külliye'ye bunu biliyorum. İsim bende ama açıklamayacağım dedi. Şimdi olmayan bir şeyin açıklanması için de Sayın Cumhurbaşkanımızı işaret ettiler" ifadelerini kullandı.