Web TV Türkiye Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz açıklaması: Tereddüt yok, anlaşma uluslararası hukuka uygundur

Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz açıklaması: Tereddüt yok, anlaşma uluslararası hukuka uygundur

02.12.2019 | 19:20

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, ''Libya ile yapılan mutabakat uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. Bu konuda tereddüt yok. Mısır burada Türkiye'ye karşı oluşumun içinde olmak için kendi alanından kaybı yaşamıştır.'' dedi.

Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ

Libya ile yapılan mutabakat uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. Bu konuda tereddüt yok. Mısır burada Türkiye'ye karşı oluşumun içinde olmak için kendi alanından kaybı yaşamıştır. Şöyle bir mantık yürütüyorlar, örneğin Türkiye'nin ana karasının karşısında küçük ada olan Meis adasının, kendi yüzölçümünün 4 bin katı kadar yetki alanını Yunanistan sahiplenmeye çalışıyor. Bunun hiçbir surette Türkiye tarafından kabul edilmeyeceği açıktır.

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