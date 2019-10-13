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Operasyon HDP'lileri çıldırttı! Gülistan Koçyiğit böyle nefret kustu

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, tüm vekillerini sahaya sürerek Barış Pınarı Harekatı'nı engellemeye çalışıyor. Operasyonun başlamasıyla beraber HDP'li tüm vekiller provokasyona başladı. Barış Pınarı Harekatı'na karşı eylemler düzenleyen vekillerden biri de Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit oldu. Polis ekipleriyle tartışmaya giren Koçyiğit, Barış Pınarı Harekatı'nda masum insanların öldüğü yalanını söyledi. Harekatı, operasyon olarak niteleyen polise bağırmaya başlayan HDP'li Koçyiğit, defalarca "operasyon değil savaş" diye bağırdı. İşte HDP'li vekil Gülistan Koçyiğit'in o görüntüleri!

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Operasyon HDP'lileri çıldırttı! Gülistan Koçyiğit böyle nefret kustu
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