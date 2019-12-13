Orta Doğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan kırmızı listede
İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muhammed Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha arananlar listesine eklendi" denildi.
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